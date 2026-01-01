Chantier participatif autour des haies de Hiesse

Hiesse Charente

Début : 2026-01-28 14:00:00

fin : 2026-01-28 17:00:00

Date(s) :

2026-01-28

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et la communauté de communes Charente Limousine organisent un chantier participatif autour des haies de Hiesse

.

Hiesse 16490 Charente Nouvelle-Aquitaine s.fournier@cen-na.org

English :

The Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine and the Charente Limousine community of communes are organizing a participative work camp around the Hiesse hedges.

