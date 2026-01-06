Chantier participatif autour des mares

Montrollet Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 14:00:00

fin : 2026-02-04 17:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et la communauté de communes Charente Limousine organisent un chantier participatif autour des mares

.

Montrollet 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 33 37 89 s.fournier@cen-na.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine and the Charente Limousine community of communes are organizing a participative work camp on ponds

L’événement Chantier participatif autour des mares Montrollet a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme Charente Limousine