chantier participatif aux terrasses paysannes Léotoing
le bourg Léotoing Haute-Loire
Début : 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-10-11 16:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Chantier d’initiation aux pratiques des sols vivants et plantations de fruitiers
le samedi 11 octobre avec le technicien Jérémy Chantaduc
le bourg Léotoing 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 60 88 00 association@terrasses-leotoing.org
English :
Introduction to living soil practices and fruit tree planting
saturday October 11 with technician Jérémy Chantaduc
German :
Workcamp zur Einführung in die Praktiken der lebenden Böden und Pflanzung von Obstbäumen
am Samstag, den 11. Oktober mit dem Techniker Jérémy Chantaduc
Italiano :
Introduzione alle pratiche del suolo vivo e all’impianto di alberi da frutto
sabato 11 ottobre con il tecnico Jérémy Chantaduc
Espanol :
Introducción a las prácticas del suelo vivo y a la plantación de árboles frutales
sábado 11 de octubre con el técnico Jérémy Chantaduc
