chantier participatif aux terrasses paysannes Léotoing

chantier participatif aux terrasses paysannes Léotoing samedi 11 octobre 2025.

chantier participatif aux terrasses paysannes

le bourg Léotoing Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-10-11 16:00:00

Date(s) :
2025-10-11

Chantier d’initiation aux pratiques des sols vivants et plantations de fruitiers
le samedi 11 octobre avec le technicien Jérémy Chantaduc
le bourg Léotoing 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 60 88 00  association@terrasses-leotoing.org

English :

Introduction to living soil practices and fruit tree planting
saturday October 11 with technician Jérémy Chantaduc

German :

Workcamp zur Einführung in die Praktiken der lebenden Böden und Pflanzung von Obstbäumen
am Samstag, den 11. Oktober mit dem Techniker Jérémy Chantaduc

Italiano :

Introduzione alle pratiche del suolo vivo e all’impianto di alberi da frutto
sabato 11 ottobre con il tecnico Jérémy Chantaduc

Espanol :

Introducción a las prácticas del suelo vivo y a la plantación de árboles frutales
sábado 11 de octubre con el técnico Jérémy Chantaduc

L’événement chantier participatif aux terrasses paysannes Léotoing a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne