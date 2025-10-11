Chantier participatif avec l’Association Patrimoine de nos enfants Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Chantier participatif avec l’Association Patrimoine de nos enfants Castelnau Montratier-Sainte Alauzie samedi 11 octobre 2025.

Chantier participatif avec l’Association Patrimoine de nos enfants

Place du Foirail11 Place Léon Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 08:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Chantier au jardin participatif, derrière l’école primaire.

Il s’agit de l’implantation et de la mise en route de murets en pierres sèches et un peu de débroussaillage

Chantier au jardin participatif, derrière l’école primaire.

Il s’agit de l’implantation et de la mise en route de murets en pierres sèches et un peu de débroussaillage.

Ce chantier se fera à la demande et en tenant compte de l’évolution du projet jardin partagé .

Ensuite dans le cours de la matinée, s’il reste du temps, nous irons sous la mairie continuer l’ouverture du sentier. .

Place du Foirail11 Place Léon Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 81 62 13 72 pascal.ressigeac@wanadoo.fr

English :

Work on the participatory garden behind the elementary school.

The project involves installing and starting up dry-stone walls and doing a little clearing of undergrowth

German :

Baustelle im Mitmachgarten hinter der Grundschule.

Es geht um die Errichtung und Inbetriebnahme von Trockensteinmauern und etwas Buschwerk

Italiano :

Lavori al giardino comunitario dietro la scuola elementare.

I lavori prevedono l’installazione e la messa in opera di muretti a secco e la rimozione del sottobosco

Espanol :

Trabajos en el huerto comunitario situado detrás de la escuela primaria.

Los trabajos incluyen la instalación y el arranque de muros de piedra seca y la limpieza de maleza

L’événement Chantier participatif avec l’Association Patrimoine de nos enfants Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2025-10-02 par OT CVL Castelnau-Montratier