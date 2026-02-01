Chantier participatif avec l’Association Patrimoine de nos enfants Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Chantier participatif avec l’Association Patrimoine de nos enfants Castelnau Montratier-Sainte Alauzie samedi 14 février 2026.
Chantier participatif avec l’Association Patrimoine de nos enfants
Place du Foirail11 Place Léon Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Début : 2026-02-14 08:30:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Deux activités composent cette matinée
– construction du mur en pierres sèches au jardin partagé
– entretien du sentier du vallon de lestang
N'oubliez pas votre tenue de travail (gants, chaussures de sécurité, bottes…) ainsi que les outils.
Un repas clôturera cette matinée, à la salle de la maison des jeunes à côté de la piscine
Un repas clôturera cette matinée, à la salle de la maison des jeunes à côté de la piscine. Une participation financière sera demandée.
Place du Foirail11 Place Léon Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 81 62 13 72 pascal.ressigeac@wanadoo.fr
English :
Two activities make up this morning
– construction of the dry stone wall in the shared garden
– maintenance of the path in the vallon de lestang
Don't forget your work clothes (gloves, safety shoes, boots…) as well as tools.
A meal will close this morning, at the youth centre hall next to the swimming pool
