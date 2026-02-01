Chantier participatif avec l’Association Patrimoine de nos enfants

Place du Foirail11 Place Léon Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 08:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Deux activités composent cette matinée

– construction du mur en pierres sèches au jardin partagé

– entretien du sentier du vallon de lestang

N'oubliez pas votre tenue de travail (gants, chaussures de sécurité, bottes…) ainsi que les outils.

Un repas clôturera cette matinée, à la salle de la maison des jeunes à côté de la piscine

Deux activités composent cette matinée

– construction du mur en pierres sèches au jardin partagé

– entretien du sentier du vallon de lestang

N'oubliez pas votre tenue de travail (gants, chaussures de sécurité, bottes…) ainsi que les outils.

Un repas clôturera cette matinée, à la salle de la maison des jeunes à côté de la piscine. Une participation financière sera demandée.

.

Place du Foirail11 Place Léon Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 81 62 13 72 pascal.ressigeac@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two activities make up this morning

– construction of the dry stone wall in the shared garden

– maintenance of the path in the vallon de lestang

Don't forget your work clothes (gloves, safety shoes, boots…) as well as tools.

A meal will close this morning, at the youth centre hall next to the swimming pool

L’événement Chantier participatif avec l’Association Patrimoine de nos enfants Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-02-02 par OT CVL Castelnau-Montratier