Chantier participatif

Cadillon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

2026-01-20

Participez à un chantier d’entretien de la pelouse d’Arricq sur la commune de Cadillon.

Au programme arrachage de bambous et coupe de petits ligneux.

Inscription obligatoire. Lieu de RDV donné à l’inscription.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo, des gants et si possible un sécateur.

Pique-nique partagé après le chantier, pris sur site ou au sec à la maison du Lac. .

Cadillon 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 13 27 32 c.malraison@cen-na.org

