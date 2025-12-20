Chantier participatif Cadillon
Chantier participatif Cadillon mardi 20 janvier 2026.
Chantier participatif
Cadillon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20
Participez à un chantier d’entretien de la pelouse d’Arricq sur la commune de Cadillon.
Au programme arrachage de bambous et coupe de petits ligneux.
Inscription obligatoire. Lieu de RDV donné à l’inscription.
Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo, des gants et si possible un sécateur.
Pique-nique partagé après le chantier, pris sur site ou au sec à la maison du Lac. .
Cadillon 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 13 27 32 c.malraison@cen-na.org
