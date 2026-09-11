Chantier participatif Castelnau-Montratier
samedi 10 octobre 2026 · Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Informations pratiques
Castelnau-Montratier
Chantier participatif
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Le chantier de l'association patrimoine de nos enfants reprend !
Nous continuerons le mur en pierre sèche derrière chez Jacky Sabatier, et un peu d'entretien de débroussaillage sentier sous la mairie.
Un repas clôturera cette matinée.
Si vous le souhaitez vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au chantier et au repas.
Le chantier de l'association patrimoine de nos enfants reprend !
Nous continuerons le mur en pierre sèche derrière chez Jacky Sabatier, et un peu d'entretien de débroussaillage sentier sous la mairie.
Un repas clôturera cette matinée.
Si vous le souhaitez vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au chantier et au repas.
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Castelnau-Montratier 46170 Lot Occitanie asspatrimoinedenosenfants@gmail.com
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English :
The « Patrimoine de nos Enfants » association’s work project is back on!
We’ll continue working on the dry-stone wall behind Jacky Sabatier’s house and do some light brush clearing along the trail below City Hall.
A meal will wrap up the morning.
If you’d like, you can sign up now for the work session and the meal.
L’événement Chantier participatif Castelnau-Montratier a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cahors – Vallée du Lot