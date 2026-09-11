Informations pratiques

Castelnau-Montratier

Chantier participatif

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Le chantier de l'association patrimoine de nos enfants reprend !

Nous continuerons le mur en pierre sèche derrière chez Jacky Sabatier, et un peu d'entretien de débroussaillage sentier sous la mairie.

Un repas clôturera cette matinée.

Si vous le souhaitez vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au chantier et au repas.

Le chantier de l'association patrimoine de nos enfants reprend !

Nous continuerons le mur en pierre sèche derrière chez Jacky Sabatier, et un peu d'entretien de débroussaillage sentier sous la mairie.

Un repas clôturera cette matinée.

Si vous le souhaitez vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au chantier et au repas.

.

Castelnau-Montratier 46170 Lot Occitanie asspatrimoinedenosenfants@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The « Patrimoine de nos Enfants » association’s work project is back on!

We’ll continue working on the dry-stone wall behind Jacky Sabatier’s house and do some light brush clearing along the trail below City Hall.

A meal will wrap up the morning.

If you’d like, you can sign up now for the work session and the meal.

L’événement Chantier participatif Castelnau-Montratier a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cahors – Vallée du Lot