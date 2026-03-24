Chantier participatif Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Chantier participatif Castelnau Montratier-Sainte Alauzie samedi 11 avril 2026.
Chantier participatif
11 Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 08:30:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Deux ateliers sont ouverts
Construction du mur en pierres sèches au jardin partagé, et entretien du sentier sous la mairie
Deux ateliers sont ouverts
Construction du mur en pierres sèches au jardin partagé, et entretien du sentier sous la mairie.
RV comme d'habitude à 8h30 pour le café, devant la médiathèque.
N'oubliez pas vos outils et matériel de chantier (débrousailleuse, tronçonneuse…) ainsi que les équipements de protection (casque, lunettes, gants, chaussures adaptées…).
La matinée se terminera par un repas à la maison des jeunes à côté de la piscine.
Apportez vos couverts complets. Une participation financière vous sera demandée.
Je vous remercie de bien vouloir confirmer votre participation au repas au plus tard le 7 avril.
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11 Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie asspatrimoinedenosenfants@gmail.com
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English :
Two workshops are open:
Building the dry-stone wall in the shared garden, and maintaining the path beneath the town hall
L’événement Chantier participatif Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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