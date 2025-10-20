Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Chantier participatif Châtillon-sur-Thouet

Chantier participatif

Chantier participatif Châtillon-sur-Thouet lundi 20 octobre 2025.

Chantier participatif

11 Avenue du Frêne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-20

Date(s) :
2025-10-20

Chantier participatif, apportez votre pique nique.

Ateliers proposés

Couture avec Zoé, création de housse de siège (sur inscription 8 places)
Bricolage avec Denis, création d’aménagement pour le Taco
Graff avec Arti (sur inscription 8 places)   .

11 Avenue du Frêne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 

