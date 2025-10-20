Chantier participatif Châtillon-sur-Thouet
Chantier participatif Châtillon-sur-Thouet lundi 20 octobre 2025.
Chantier participatif
11 Avenue du Frêne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-20
2025-10-20
Chantier participatif, apportez votre pique nique.
Ateliers proposés
Couture avec Zoé, création de housse de siège (sur inscription 8 places)
Bricolage avec Denis, création d’aménagement pour le Taco
Graff avec Arti (sur inscription 8 places) .
11 Avenue du Frêne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43
