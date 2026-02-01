Chantier Participatif Chavroches
Chantier Participatif Chavroches samedi 28 février 2026.
Chantier Participatif
Aire de pique-nique Chavroches Allier
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-02-28 12:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Chantier participatif plantation d’une haie. Organisé par la Fédération départementale des Chasseurs de l’Allier et la Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire.
Aire de pique-nique Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 40 18 25
English :
Chantier participatif planting a hedge. Organized by the Fédération départementale des Chasseurs de l’Allier and the Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire.
L’événement Chantier Participatif Chavroches a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire