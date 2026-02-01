Chantier Participatif Chavroches

Chantier Participatif

Aire de pique-nique Chavroches Allier

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28 12:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Chantier participatif plantation d’une haie. Organisé par la Fédération départementale des Chasseurs de l’Allier et la Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire.

Aire de pique-nique Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 40 18 25

English :

Chantier participatif planting a hedge. Organized by the Fédération départementale des Chasseurs de l’Allier and the Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire.

