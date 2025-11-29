Chantier Participatif APIEEE Chizé
Chantier Participatif APIEEE Chizé samedi 28 mars 2026.
Chantier Participatif
APIEEE 30 Rue de L Hôtel de ville Chizé Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Un temps convivial pour pailler et desherber la microforêt de Chizé, discuter environnement le temps d’un après midi. Apportez vos gants et des outils si vous en avez. .
APIEEE 30 Rue de L Hôtel de ville Chizé 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 87 62 animation@apieee.org
