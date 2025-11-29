Chantier Participatif APIEEE Chizé

Chantier Participatif APIEEE Chizé samedi 28 mars 2026.

Chantier Participatif

APIEEE 30 Rue de L Hôtel de ville Chizé Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Un temps convivial pour pailler et desherber la microforêt de Chizé, discuter environnement le temps d’un après midi. Apportez vos gants et des outils si vous en avez.   .

APIEEE 30 Rue de L Hôtel de ville Chizé 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 87 62  animation@apieee.org

English : Chantier Participatif

L’événement Chantier Participatif Chizé a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Pays Mellois