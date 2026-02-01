Chantier participatif coup de pouce pour la Réserve naturelle

Pouligny-Saint-Pierre Indre

Envie d’agir pour la nature ?

Rejoignez-nous pour un chantier bénévole sur la Réserve naturelle régionale du Bois des Roches !

Au programme suppression des repousses d’arbustes sur le plateau central de la réserve, pour prolonger l’action des moutons qui ont pâturé sur le site en décembre. Une belle occasion d’agir concrètement pour préserver ce milieu naturel exceptionnel ! .

Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 42 48 09 46

