Chantier participatif coupe de genêts et pose de perchoirs Pie-grièche grise Saint-Merd-les-Oussines

Saint-Merd-les-Oussines Corrèze

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, le PNR Millevaches en Limousin et LPO Limousin organisent un chantier participatif et une sortie nature à Saint-Merd-les-Oussines

A 9h30 Chantier participatif, coupe de genêts et pose de perchoirs pour la Pie-grièche grise

La pie grièche grise est un oiseau en déclin en France depuis plusieurs décennies, son bastion national étant le Massif Central, elle se trouve ici en limite de répartition. Leur habitat est formé de paysages ouverts ponctués d’arbres ou de haies. Ce chantier est favorable à leur présence sur la réserve naturelle

A 14h Sortie nature

Venez vous joindre aux observateurs de différentes structures naturalistes pour observer la nature. Vous souhaitez reconnaître quelques plantes, oiseaux ou autres autres êtres vivants ? Vous êtes les bienvenus !

Inscription obligatoire Rachel CELO 06 52 79 09 73

Gratuit .

Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 09 83 r.celo@cen-na.org

