CHANTIER PARTICIPATIF CRÉATION D’UN FOUR EN TERRE TIERS-LIEU PASS’RÊVE Couladère
lundi 17 août 2026 · TIERS-LIEU PASS'RÊVE · Couladère
Informations pratiques
Couladère
CHANTIER PARTICIPATIF CRÉATION D’UN FOUR EN TERRE
TIERS-LIEU PASS’RÊVE 5 Impasse du Port Couladère Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
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Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-17
ne semaine dédiée à l’éco-rénovation collective avec pour grand projet la construction d’un authentique four en terre. Volontaires nourris et logés, places limitées.
Au bord de la Garonne, à Couladère, le Pass’Rêve est un tiers-lieu vivant où se rencontrent culture, convivialité, nature et engagement. Imaginé par l’association Terra Flor, cet espace éco-rénové accueille tout au long de la belle saison une programmation éclectique mêlant concerts, spectacles, bals, ateliers créatifs, bien-être, cuisine du monde, chantiers participatifs et rencontres.
La Guinguette du Port complète l’expérience en proposant une restauration responsable privilégiant les produits locaux, des cantines participatives et une ambiance chaleureuse au bord de l’eau. Chaque rendez-vous invite à découvrir une nouvelle culture à travers la musique, la danse, la gastronomie et le partage.
Accessible à tous, le Pass’Rêve est un lieu où l’on vient autant pour assister à un spectacle que pour vivre une expérience humaine dans un cadre naturel propice à la détente et aux échanges. 0 .
TIERS-LIEU PASS’RÊVE 5 Impasse du Port Couladère 31220 Haute-Garonne Occitanie projet.terraflor@gmail.com
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English :
A week dedicated to collective eco-renovation, with the main project being the construction of an authentic earthen oven. Volunteers will be provided with meals and lodging; space is limited.
L’événement CHANTIER PARTICIPATIF CRÉATION D’UN FOUR EN TERRE Couladère a été mis à jour le 2026-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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