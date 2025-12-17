Chantier participatif création d’un treillis avec les végétaux du jardin Lescun
Chantier participatif création d’un treillis avec les végétaux du jardin Lescun lundi 29 décembre 2025.
Chantier participatif création d’un treillis avec les végétaux du jardin
Jardin du Temps qui pousse Lescun Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29
fin : 2025-12-29
Date(s) :
2025-12-29
Le jardin du temps qui pousse propose des ateliers sur inscription pendant les vacances de Noël.
Chantier participatif création d’un treillis avec les végétaux du jardin, l’adresse exacte du jardin sera donner lors de la réservation. .
Jardin du Temps qui pousse Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 54 89 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chantier participatif création d’un treillis avec les végétaux du jardin
L’événement Chantier participatif création d’un treillis avec les végétaux du jardin Lescun a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn