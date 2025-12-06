Chantier participatif de gestion des haies au Temple Le Temple
Lieu-dit Le Bourg Le Temple Loir-et-Cher
Début : Samedi 2025-12-06 09:30:00
A la découverte des espaces sensibles de Loir-et-Cher.
Chantier participatif de gestion des haies au Temple. Venez participer à un chantier sur l’ENS Le Chemin du vieux bocage du Perche. Tout public. Prévoir bottes et gants de jardinage. Sur inscription places limitées. .
Lieu-dit Le Bourg Le Temple 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 11 05 contact@perchenature.fr
