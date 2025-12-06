Chantier participatif de gestion des haies au Temple

Lieu-dit Le Bourg Le Temple Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

A la découverte des espaces sensibles de Loir-et-Cher.

Chantier participatif de gestion des haies au Temple. Venez participer à un chantier sur l’ENS Le Chemin du vieux bocage du Perche. Tout public. Prévoir bottes et gants de jardinage. Sur inscription places limitées. .

Lieu-dit Le Bourg Le Temple 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 11 05 contact@perchenature.fr

English :

Discover the sensitive areas of Loir-et-Cher.

German :

Auf Entdeckungsreise durch die sensiblen Räume des Loir-et-Cher.

Italiano :

Scoprite le aree sensibili del Loir-et-Cher.

Espanol :

Descubra las zonas sensibles de Loir-et-Cher.

L’événement Chantier participatif de gestion des haies au Temple Le Temple a été mis à jour le 2025-10-27 par OT de Vendome Territoires Vendomois