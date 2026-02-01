Chantier participatif de plantation de haies Boissia

Chantier participatif de plantation de haies

Chantier participatif de plantation de haies le mercredi 11 février de 8h30 à 12h30 à Champsigna, Soucia.

France Nature Environnement Jura vous invite à participer à un chantier collectif de plantation de haie. Engagée dans une démarche respectueuse de l’environnement, la ferme Essentiel’Hop spécialisée dans la production d’huiles essentielles et d’hydrolats dans le Jura, souhaite fructifier ses plantations par le biais de moyens naturels. Les haies au sein des parcelles agricoles permettent de favoriser la biodiversité, d’améliorer la préservation de la qualité de l’eau dans le sol, mais aussi de lutter contre le réchauffement climatique.

Apportez donc votre contribution à cette ferme locale lors de ce chantier collectif ! Inscriptions et renseignements par mail à ou par téléphone. .

Essentiel Hop Boissia 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 21 24 94 willy@jne.asso.fr

