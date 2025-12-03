Chantier participatif de plantation d’une châtaigneraie Peillac
Chantier participatif de plantation d’une châtaigneraie Peillac samedi 17 janvier 2026.
Chantier participatif de plantation d’une châtaigneraie
Lieu communiqué à l’inscription Peillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 09:00:00
fin : 2026-01-17 17:00:00
Date(s) :
2026-01-17
Le CAP propose à tous et toutes, petits et grands, de participer à la plantation de jeunes châtaigniers qui une fois greffés, à terme, permettraient de sauvegarder ce patrimoine et d’envisager son avenir. .
Lieu communiqué à l’inscription Peillac 56220 Morbihan Bretagne +33 7 81 42 18 16
English :
L’événement Chantier participatif de plantation d’une châtaigneraie Peillac a été mis à jour le 2025-12-03 par OT PAYS DE REDON