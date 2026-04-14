Labastide-Villefranche

Chantier participatif de régulation de l’érable

Lac de la Pounte Labastide-Villefranche Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Ce chantier participatif a pour objectif de réguler l’Erable negundo (Acer negundo) qui est une espèce d’arbre exotique envahissante. Originaire d’Amérique du Nord, elle colonise progressivement les boisements alluviaux des bords du gave d’Oloron et les boisements humides des lacs de Labastide, ce qui perturbe profondément ces écosystèmes. Quand les érables deviennent dominants dans le boisement, la flore du sous-bois s’appauvrit considérablement faisant chuter la biodiversité. Vous aurez donc pour mission d’entreprendre un écorçage des sujets mâtures et une coupe/ arrachage des jeunes pieds afin de favoriser les aulnes glutineux et les saules.

Ouvert à tous sur réservation.

Matériel fourni par le CEN Nouvelle-Aquitaine mais chacun peut apporter son sécateur ou sa scie à main. Tenue qui ne craint pas les ronces, bottes. Prévoir pique nique. .

Lac de la Pounte Labastide-Villefranche 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine v.jutel@cen-na.org

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English : Chantier participatif de régulation de l’érable

L’événement Chantier participatif de régulation de l’érable Labastide-Villefranche a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Béarn des Gaves