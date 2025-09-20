Chantier participatif de restauration d’un four à chanvre en bauge Manoir de La Motte Saint-Brieuc-des-Iffs

Chantier participatif de restauration d’un four à chanvre en bauge Manoir de La Motte Saint-Brieuc-des-Iffs samedi 20 septembre 2025.

Chantier participatif de restauration d’un four à chanvre en bauge 20 et 21 septembre Manoir de La Motte Ille-et-Vilaine

Si vous voulez mettre les mains dans la terre et participer au chantier participatif, venez de préférence en tenue de chantier avec si possible quelques outils de maçon “terre”.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez restaurer avec les équipes de Tiez Breiz – Maisons et Paysages de Bretagne le dernier four à chanvre inventorié en Bretagne et encore entier.

Vous serez amenés à restaurer les murs en bauge qui constituent la tour circulaire de la chambre de séchage du chanvre.

Ce chantier participatif fait partie des 50 coups de cœur* sélectionnés par la région Bretagne.

Deux journées ouvertes à la fois aux néophytes qui souhaitent s’initier mais aussi aux personnes expérimentées qui cherchent à se perfectionner.

Profitez de ce chantier situé sur une propriété privée pour découvrir ce patrimoine du XVIIe siècle assez peu connu.

*Un événement Coup de cœur 2025 de la Région Bretagne

Chantier maçonnerie terre crue pour un four à chanvre

Manoir de La Motte La Motte 35630 Saint-Brieuc-des-Iffs Saint-Brieuc-des-Iffs 35630 La Motte Ille-et-Vilaine Bretagne 02.99.53.53.03 https://tiez-breiz.bzh/ https://www.facebook.com/TIEZBREIZ/;https://www.instagram.com/tiez.breiz/;https://www.linkedin.com/company/tiez-breiz-maisons-et-paysages-de-bretagne/;https://bsky.app/profile/tiezbreiz.bsky.social;https://www.youtube.com/@TiezBreiz-MaisonsEtPaysagesBZH [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tiez-breiz-maisons-et-paysages-de-bretagne/evenements/chantier-participatif-restauration-d-un-four-a-chanvre-en-bauge-jep »}] [{« link »: « https://patrimoine.bretagne.bzh/decouvrir/journees-patrimoine-2025-coups-de-coeur-region-bretagne/ »}] Manoir 2e quart 17e siècle, date 1645 sur linteau cheminée du logis ; façade dénaturée 3e quart 20e siècle, four à chanvre à étage dans la cour.

Ce four à chanvre, reconverti en four à pain, se situe à l’intérieur de la cour du manoir de La Motte dont les fondations sont estimées au XIVe siècle. Il repose sur une base en pierre. Le trottoir attenant n’est pas d’origine, il a été construit dans les années 2000. Sa toiture circulaire a été remaniée ; on remarque en effet qu’il ne suit pas la structure originelle de la charpente. Un étang artificiel est situé à proximité ; cette mare a pu servir au rouissage du chanvre.

Venez restaurer avec les équipes de Tiez Breiz – Maisons et Paysages de Bretagne le dernier four à chanvre inventorié en Bretagne et encore entier.

(c) Lin et Chanvre en Bretagne