Chantier Participatif Déplacement gîtes chiroptères
La Vieille-Loye
28 juin 2025 07:00

Jura

Forêt de Chaux
La Vieille-Loye
Jura

En partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Grand Dole, Dole Environnement vous propose de participer à un chantier écovolontaire pour déplacer des gîtes à chauves-souris présents sous des ouvrages en Forêt de Chaux.

Il sera également l’occasion de retirer de la végétation qui obstrue des ouvrages comportant des gîtes favorables aux chauves-souris sur la route du grand contour en Forêt de Chaux.

Pourquoi une telle action ?

Revenons quelques années en arrière…

2016 réalisation d’une étude du potentiel d’accueil des habitats anthropiques sur une partie de la Forêt de Chaux

2018 et 2019 pose de gîtes à chauves-souris sur six ouvrages afin de les rendre plus attractifs

2020, 2021 et 2024 réalisation d’inventaires pour voir si les gîtes sont occupés

2025 déplacement des gîtes non occupés depuis pour trouver des secteurs qui seront potentiellement plus accueillants.

Pique-nique végétarien offert

Sur réservation .

Lieu précisé à l’inscription Forêt de Chaux

La Vieille-Loye 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 70 58 40 10 environnement@grand-dole.fr

