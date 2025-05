Chantier participatif des 1000 mains à la pâte à Lalbenque – Lalbenque, 24 mai 2025 08:30, Lalbenque.

Lot

Chantier participatif des 1000 mains à la pâte à Lalbenque Place du Mercadiol Lalbenque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 08:30:00

fin : 2025-05-24 13:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Appel aux habitants de Lalbenque et alentours pour un coup de main … aux 1000 mains.

Prenez vos outils, des gants, de bonnes chaussures, à boire et votre pique-nique.

Sans inscription.

08h30: regroupement à l’espace Mercadiol (rond-point des sapeurs pompiers). Café d’accueil offert par la mairie.

09h00: répartition des équipes: restauration de murs en pierres sèches, initiation.

13h00: fin des chantiers. Apéritif offert par la mairie. Pique-nique tiré du sac. .

Place du Mercadiol

Lalbenque 46230 Lot Occitanie contact@1000mains.org

English :

Calling all residents of Lalbenque and surrounding areas to lend a hand … to the 1000 hands.

Bring your tools, gloves, good shoes, a drink and your picnic.

No registration required.

German :

Aufruf an die Einwohner von Lalbenque und Umgebung für eine helfende Hand … an die 1000 Hände.

Nehmen Sie Ihr Werkzeug, Handschuhe, gute Schuhe, etwas zu trinken und Ihr Picknick mit.

Ohne Anmeldung.

Italiano :

Chiamate tutti i residenti di Lalbenque e dintorni a dare una mano… alle 1000 mani.

Portate gli attrezzi, i guanti, le scarpe buone, una bibita e il vostro picnic.

Non è richiesta l’iscrizione.

Espanol :

Llamamiento a todos los residentes de Lalbenque y alrededores para echar una mano… a las 1000 manos.

Trae tus herramientas, guantes, buen calzado, una bebida y tu picnic.

No es necesario inscribirse.

L’événement Chantier participatif des 1000 mains à la pâte à Lalbenque Lalbenque a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Cahors Vallée du Lot