Chantier participatif des 1000 mains à la pâte à Lendou-en-Quercy Place des pèlerins Lendou-en-Quercy

Chantier participatif des 1000 mains à la pâte à Lendou-en-Quercy Place des pèlerins Lendou-en-Quercy samedi 4 octobre 2025.

Chantier participatif des 1000 mains à la pâte à Lendou-en-Quercy

Place des pèlerins LASCABANES Lendou-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 08:30:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Depuis 6 ans, l’association 1000 mains à la pâte en Quercy Blanc vous invite à participer à une journée conviviale pour mettre en valeur les paysages parcourus, la richesse du patrimoine local et l’identité du chemin de Saint-Jacques, tout en créant du lien entre les villageois et les 16 000 pèlerins qui traversent notre territoire annuellement…

Une centaine de bénévoles se mobilisent chaque année pour débroussailler, restaurer des murets, dessoucher, dégager des ornières, aménager des aires de repos…

Rejoignez-nous et parlez-en autour de vous ! Toutes les mains disponibles seront les bienvenues !

—————–

Pour une meilleure organisation merci de retourner le bulletin d’inscription papier avant le 29 septembre à

1000 mains à la pâte en QB

c/o la P’tit Pause

22 place des Pèlerins LASCABANES

46800 LENDOU-EN-QUERCY

OU

Maryel Janson

25 rue du Fg St-Privat

46800 MONTCUQ

Boite à lettres dans l’impasse à gauche

Inscription également possible sur le site internet.

CONTACTER L’ASSOCIATION 06 10 01 66 92 06 25 11 19 19

1000mainsquercyblanc@gmail.com

Depuis 6 ans, l’association 1000 mains à la pâte en Quercy Blanc vous invite à participer à une journée conviviale pour mettre en valeur les paysages parcourus, la richesse du patrimoine local et l’identité du chemin de Saint-Jacques, tout en créant du lien entre les villageois et les 16 000 pèlerins qui traversent notre territoire annuellement…

Une centaine de bénévoles se mobilisent chaque année pour débroussailler, restaurer des murets, dessoucher, dégager des ornières, aménager des aires de repos…

Rejoignez-nous et parlez-en autour de vous ! Toutes les mains disponibles seront les bienvenues !

—————–

Pour une meilleure organisation merci de retourner le bulletin d’inscription papier avant le 29 septembre à

1000 mains à la pâte en QB

c/o la P’tit Pause

22 place des Pèlerins LASCABANES

46800 LENDOU-EN-QUERCY

OU

Maryel Janson

25 rue du Fg St-Privat

46800 MONTCUQ

Boite à lettres dans l’impasse à gauche

Inscription également possible sur le site internet.

CONTACTER L’ASSOCIATION 06 10 01 66 92 06 25 11 19 19

1000mainsquercyblanc@gmail.com .

Place des pèlerins LASCABANES Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 10 01 66 92 1000mainsquercyblanc@gmail.com

English :

For the past 6 years, the association « 1000 mains à la pâte en Quercy Blanc » has been inviting you to take part in a convivial day to showcase the landscapes covered, the richness of the local heritage and the identity of the Pilgrim?s Way to Santiago, while creating links between the villagers and the 16,000 pilgrims who pass through our territory every year?

Every year, around a hundred volunteers get involved in clearing undergrowth, restoring low walls, removing stumps, clearing ruts and building rest areas?

Join us and spread the word! All available hands are welcome!

—————–

For better organization, please return the paper registration form before September 29 to

1000 mains à la pâte en QB

c/o la P?tit Pause

22 place des Pèlerins LASCABANES

46800 LENDOU-EN-QUERCY

OR

Maryel Janson

25 rue du Fg St-Privat

46800 MONTCUQ

Mailbox in dead-end street on left

Registration also possible on the website.

CONTACT THE ASSOCIATION: 06 10 01 66 92 06 25 11 19 19

1000mainsquercyblanc@gmail.com

German :

Seit sechs Jahren lädt der Verein 1000 Hände im Teig in Quercy Blanc » Sie ein, an einem geselligen Tag teilzunehmen, um die durchwanderten Landschaften, das reiche lokale Erbe und die Identität des Jakobswegs hervorzuheben und gleichzeitig eine Verbindung zwischen den Dorfbewohnern und den 16 000 Pilgern, die jährlich durch unser Gebiet ziehen, herzustellen

Rund 100 Freiwillige setzen sich jedes Jahr dafür ein, das Gestrüpp zu entfernen, Mauern zu restaurieren, den Boden zu entwässern, Spurrillen zu beseitigen und Rastplätze einzurichten

Schließen Sie sich uns an und erzählen Sie es weiter! Wir freuen uns über jede helfende Hand!

—————–

Um eine bessere Organisation zu gewährleisten, senden Sie bitte das Anmeldeformular in Papierform bis zum 29. September an

1000 mains à la pâte en QB

c/o la P?tit Pause

22 place des Pèlerins LASCABANES

46800 LENDOU-EN-QUERCY

ODER

Maryel Janson

25 rue du Fg St-Privat

46800 MONTCUQ

Briefkasten in der Sackgasse auf der linken Seite

Anmeldung auch über die Website möglich.

KONTAKT MIT DEM VEREIN: 06 10 01 66 92 06 25 11 19 19

1000mainsquercyblanc@gmail.com

Italiano :

Da 6 anni, l’associazione « 1000 mains à la pâte en Quercy Blanc » vi invita a partecipare a una giornata conviviale per far conoscere i paesaggi percorsi, la ricchezza del patrimonio locale e l’identità del Cammino di Santiago, creando al contempo legami tra gli abitanti dei villaggi e i 16.000 pellegrini che ogni anno attraversano la nostra regione?

Ogni anno, un centinaio di volontari si impegnano a ripulire il sottobosco, a ripristinare i muretti, a rimuovere i ceppi, a eliminare i solchi e a creare aree di sosta?

Unitevi a noi e diffondete la notizia! Tutte le mani disponibili sono benvenute!

—————–

Per una migliore organizzazione, si prega di restituire il modulo di iscrizione cartaceo entro il 29 settembre a

1000 mains à la pâte en QB

c/o la Pause

22 place des Pèlerins LASCABANES

46800 LENDOU-EN-QUERCY

O

Maryel Janson

25 rue du Fg St-Privat

46800 MONTCUQ

Cassetta delle lettere nel vicolo cieco a sinistra

È possibile registrarsi anche sul sito web.

CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE: 06 10 01 66 92 06 25 11 19 19

1000mainsquercyblanc@gmail.com

Espanol :

Desde hace 6 años, la asociación « 1000 mains à la pâte en Quercy Blanc » le invita a participar en una jornada de convivencia para dar a conocer los paisajes recorridos, la riqueza del patrimonio local y la identidad del Camino de Santiago, creando al mismo tiempo vínculos entre los lugareños y los 16.000 peregrinos que pasan cada año por nuestra región?

Cada año, un centenar de voluntarios participan en la limpieza de maleza, la restauración de muros bajos, la retirada de tocones, la limpieza de roderas y la creación de áreas de descanso?

¡Únete a nosotros y corre la voz! ¡Todas las manos disponibles son bienvenidas!

—————–

Para una mejor organización, devuelva el formulario de inscripción en papel antes del 29 de septiembre a

1000 mains à la pâte en QB

c/o la P?tit Pause

22 place des Pèlerins LASCABANES

46800 LENDOU-EN-QUERCY

O

Maryel Janson

25 rue du Fg St-Privat

46800 MONTCUQ

Buzón en el callejón sin salida a la izquierda

También puede inscribirse en el sitio web.

CONTACTO CON LA ASOCIACIÓN: 06 10 01 66 92 06 25 11 19 19

1000mainsquercyblanc@gmail.com

L’événement Chantier participatif des 1000 mains à la pâte à Lendou-en-Quercy Lendou-en-Quercy a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Cahors Vallée du Lot