CHANTIER PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE CRÉATION D’UNE SERRE BIOCLIMATIQUE Saint-André-de-Sangonis

CHANTIER PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE CRÉATION D’UNE SERRE BIOCLIMATIQUE Saint-André-de-Sangonis samedi 27 septembre 2025.

CHANTIER PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE CRÉATION D’UNE SERRE BIOCLIMATIQUE

Chemin du Tuas Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Venez aider à la participation de ce chantier écologique de ECOJARVI.

Au programme de cette journée de chantier pour la création d’une serre bioclimatique:

– Serre en applique au bâtiment côté sud dimension au sol 20*7m.

Plusieurs fois dans la journée explication des principes techniques de la serre bioclimatique.

– Mise en place des fils de fer de soutien de la toile sur les arceaux installés

Venez aider à la participation de ce chantier écologique de ECOJARVI.

Au programme de cette journée de chantier pour la création d’une serre bioclimatique:

– Serre en applique au bâtiment côté sud dimension au sol 20*7m.

Plusieurs fois dans la journée explication des principes techniques de la serre bioclimatique.

– Mise en place des fils de fer de soutien de la toile sur les arceaux installés.

– Développement de la toile et son installation.

– Installation d’une cuve 5m3 pour récupération de l’eau de pluie et la tempérence de l’eau de forage.

Repas partagé avec grillade et une grande soupe de courges.

Inscription souhaitée.

Adhésion sympatisant de 5€ pour assurance.

Merci d’amener des gants, pinces et de bonnes chaussures. .

Chemin du Tuas Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie

English :

Come and help ECOJARVI participate in this ecological workcamp.

The day’s program includes the creation of a bioclimatic greenhouse:

– Greenhouse attached to the building on the south side, footprint 20*7m.

Several times during the day, explanation of the technical principles of the bioclimatic greenhouse.

– Installation of wires to support the fabric on the installed hoops

German :

Kommen Sie und helfen Sie bei der Teilnahme an diesem ökologischen Workcamp von ECOJARVI.

Auf dem Programm dieses Tages steht die Baustelle zur Errichtung eines bioklimatischen Gewächshauses:

– Gewächshaus an der Südseite des Gebäudes mit einer Grundfläche von 20*7m.

Mehrmals im Laufe des Tages werden die technischen Prinzipien des bioklimatischen Gewächshauses erklärt.

– Anbringen der Stützdrähte für das Tuch an den installierten Bögen

Italiano :

Venite ad aiutare in questo campo di lavoro ecologico ECOJARVI.

Il programma della giornata prevede la creazione di una serra bioclimatica:

– Una serra attaccata all’edificio sul lato sud, con un’impronta di 20*7m.

Più volte durante la giornata, spiegazione dei principi tecnici della serra bioclimatica.

– Installazione di fili per sostenere il tessuto sui cerchi installati

Espanol :

Venga y participe en este proyecto ecológico de ECOJARVI.

El programa de la jornada incluye la creación de un invernadero bioclimático:

– Un invernadero adosado al edificio por el lado sur, con una huella de 20*7m.

Varias veces a lo largo del día, explicación de los principios técnicos del invernadero bioclimático.

– Instalación de alambres para sostener la tela en los aros instalados

L’événement CHANTIER PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE CRÉATION D’UNE SERRE BIOCLIMATIQUE Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2025-09-19 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT