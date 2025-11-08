Chantier participatif en faveur des zones humides

Gavaudun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine, la commune de Gavaudun et la ferme des 5 vaches organisent un chantier participatif en faveur des zones humides.

Réservation obligatoire, le lieu de RDV sera donné à l’inscription.

Venez découvrir et participer à la préservation de la biodiversité de la Vallée de Gavaudun, des prairies humides et de ses sources tuffeuses.

Réservation obligatoire, le lieu de RDV sera donné à l’inscription. .

Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine o.vannucci@cen-na.org

English : Chantier participatif en faveur des zones humides

The Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine, the commune of Gavaudun and the Ferme des 5 vaches are organizing a participative wetlands work camp.

Reservations required; meeting place will be given on registration.

German : Chantier participatif en faveur des zones humides

Das Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine, die Gemeinde Gavaudun und die Ferme des 5 vaches organisieren eine partizipative Baustelle zugunsten der Feuchtgebiete.

Reservierung erforderlich, der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Italiano :

Il Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine, il comune di Gavaudun e la Ferme des 5 vaches organizzano un campo di lavoro partecipativo sulle zone umide.

È indispensabile la prenotazione; il punto d’incontro sarà comunicato al momento dell’iscrizione.

Espanol : Chantier participatif en faveur des zones humides

El Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine, el municipio de Gavaudun y la Ferme des 5 vaches organizan un campo de trabajo participativo en los humedales.

Es imprescindible reservar, el punto de encuentro se indicará en el momento de la inscripción.

