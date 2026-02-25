Chantier participatif encadré par Jérémy Chantaduc, Technicien de l’Agriculture du Vivant le bourg Léotoing

Chantier participatif encadré par Jérémy Chantaduc, Technicien de l’Agriculture du Vivant le bourg Léotoing samedi 7 mars 2026.

Chantier participatif encadré par Jérémy Chantaduc, Technicien de l’Agriculture du Vivant

le bourg Les terrasses de Léotoing Association Léotoing Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-07

Date(s) :
2026-03-07

Chantier d’initiation aux pratiques des sols vivants et plantation de fruitiers
  .

le bourg Les terrasses de Léotoing Association Léotoing 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 60 88 00  association@terrasses-leotoing.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introduction to living soil practices and planting of fruit trees

L’événement Chantier participatif encadré par Jérémy Chantaduc, Technicien de l’Agriculture du Vivant Léotoing a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne