Chantier participatif encadré par Jérémy Chantaduc, Technicien de l’Agriculture du Vivant le bourg Léotoing

Chantier participatif encadré par Jérémy Chantaduc, Technicien de l’Agriculture du Vivant

le bourg Les terrasses de Léotoing Association Léotoing Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Chantier d’initiation aux pratiques des sols vivants et plantation de fruitiers

.

le bourg Les terrasses de Léotoing Association Léotoing 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 60 88 00 association@terrasses-leotoing.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introduction to living soil practices and planting of fruit trees

L’événement Chantier participatif encadré par Jérémy Chantaduc, Technicien de l’Agriculture du Vivant Léotoing a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne