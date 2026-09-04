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Chantier participatif chemin qui part en bas des gorges Lormes

samedi 3 octobre 2026 · chemin qui part en bas des gorges · Lormes

Chantier participatif chemin qui part en bas des gorges Lormes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
chemin qui part en bas des gorges
Adresse
Gorges de Narvau
Ville
58140 Lormes
Département
Nièvre
Tarif

Lormes

Chantier participatif

chemin qui part en bas des gorges Gorges de Narvau Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 08:30:00
fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :
2026-10-03

“Chantier participatif” à Lormes. A partir de 8h30, pour réhabiliter une portion du chemin rural qui part du bas des Gorges de Narvau, avec l’association Tous en Chemin Rural. Rendez-vous directement au chemin avec la possibilité de stationner à l’entrée du chemin.   .

chemin qui part en bas des gorges Gorges de Narvau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 53 61 62  tousencheminrural@gmail.com

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English : Chantier participatif

L’événement Chantier participatif Lormes a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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