Chantier participatif chemin qui part en bas des gorges Lormes

samedi 3 octobre 2026 · chemin qui part en bas des gorges · Lormes

Informations pratiques

Lormes

Chantier participatif

chemin qui part en bas des gorges Gorges de Narvau Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 08:30:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

“Chantier participatif” à Lormes. A partir de 8h30, pour réhabiliter une portion du chemin rural qui part du bas des Gorges de Narvau, avec l’association Tous en Chemin Rural. Rendez-vous directement au chemin avec la possibilité de stationner à l’entrée du chemin. .

chemin qui part en bas des gorges Gorges de Narvau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 53 61 62 tousencheminrural@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chantier participatif

L’événement Chantier participatif Lormes a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs