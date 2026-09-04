Chantier participatif chemin qui part en bas des gorges Lormes
samedi 3 octobre 2026 · chemin qui part en bas des gorges · Lormes
Informations pratiques
Lormes
Chantier participatif
chemin qui part en bas des gorges Gorges de Narvau Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 08:30:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
“Chantier participatif” à Lormes. A partir de 8h30, pour réhabiliter une portion du chemin rural qui part du bas des Gorges de Narvau, avec l’association Tous en Chemin Rural. Rendez-vous directement au chemin avec la possibilité de stationner à l’entrée du chemin. .
chemin qui part en bas des gorges Gorges de Narvau Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 53 61 62 tousencheminrural@gmail.com
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English : Chantier participatif
L’événement Chantier participatif Lormes a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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