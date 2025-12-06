Chantier participatif

Monnet-la-Ville Jura

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

À la rescousse des prairies humides de la combe d’Ain .

Au cœur des prairies humides de la Combe d’Ain, les élèves du Lycée agricole de Montmorot vous proposent un chantier nature participatif dans le cadre de leur examen de fin d’année. Venez les aider à couper les arbustes qui s’y développent et contribuer ainsi à préserver les espèces rares et protégées qu’abrite ce milieu naturel fragile.

À partir de 8 ans Durée 3h.

Boissons chaudes offertes.

Places limitées Inscription indispensable.

Lieu de rendez-vous communiqué après inscription.

Équipement conseillé bottes (terrain humide) et vêtements adaptés aux conditions météos ; gants si possible

Dans le cadre des Chantiers d’automne, opération nationale portée par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels.

Avec le soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) de Bourgogne-Franche-Comté et de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.

En partenariat avec le Lycée agricole de Montmorrot et la Commune de Monnet-la-Ville. .

