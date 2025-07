CHANTIER PARTICIPATIF Montpellier

Les mares de l’Oasis Citadine, et les grenouilles y habitant, on besoin d’un petit coup de pouce !

Chantier participatif ouvert à tous.tes.

Ce sera également l’occasion d’en apprendre plus sur ces écosystèmes complexes, comment ils fonctionnent, leur utilité et leurs habitants

Sur inscription .

Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The ponds at the Oasis Citadine, and the frogs that live there, need a little help!

Open to all.

German :

Die Teiche der Stadtoase und die Frösche, die dort leben, brauchen ein wenig Hilfe!

Diese Aktion ist für alle offen.

Italiano :

Gli stagni dell’Oasi Citadine e le rane che vi abitano hanno bisogno di un po’ di aiuto!

Aperto a tutti.

Espanol :

Los estanques del Oasis Citadino y las ranas que viven en ellos necesitan un poco de ayuda

Abierto a todos.

