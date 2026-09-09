Informations pratiques

L’Hôme-Chamondot

Chantier Participatif Municipal

Mairie, Le Bourg L’Hôme-Chamondot Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 09:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

La mairie de L’Hôme-Chamondot organise un chantier participatif sur la commune :

Tâche : réouverture et débroussaillage du chemin dit « Les Bruyères à L’Auguetterie ».

Un repas pris en commun sera offert par la mairie à l’heure du midi.

Avis aux volontaires bénévoles qui ont un peu de temps à consacrer à l’entretien de nos chemins communaux tant appréciés par les promeneurs locaux et visiteurs extérieurs. Sur réservation avant le 19 octobre. .

Mairie, Le Bourg L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 63 76 mairiehome@wanadoo.fr

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English : Chantier Participatif Municipal

L’événement Chantier Participatif Municipal L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche