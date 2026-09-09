Chantier Participatif Municipal L’Hôme-Chamondot
dimanche 25 octobre 2026 · L'Hôme-Chamondot
Informations pratiques
L’Hôme-Chamondot
Chantier Participatif Municipal
Mairie, Le Bourg L’Hôme-Chamondot Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 09:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
La mairie de L’Hôme-Chamondot organise un chantier participatif sur la commune :
Tâche : réouverture et débroussaillage du chemin dit « Les Bruyères à L’Auguetterie ».
Un repas pris en commun sera offert par la mairie à l’heure du midi.
Avis aux volontaires bénévoles qui ont un peu de temps à consacrer à l’entretien de nos chemins communaux tant appréciés par les promeneurs locaux et visiteurs extérieurs. Sur réservation avant le 19 octobre. .
Mairie, Le Bourg L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 63 76 mairiehome@wanadoo.fr
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English : Chantier Participatif Municipal
L’événement Chantier Participatif Municipal L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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