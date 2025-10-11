Chantier participatif naissance d’une forêt-jardin Les Taupins Tannerre-en-Puisaye

Chantier participatif naissance d’une forêt-jardin

Les Taupins Jardin Ressource Tannerre-en-Puisaye Yonne

Gratuit

Début : 2025-10-11 14:30:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Chantier Participatif Naissance d’une forêt-jardin

(en remplacement du RDV conférence sur l’eau)

Le P.a.r.c vous invite à un chantier participatif animé par Antoine et les adhérents du groupe d’intérêt thématique Forêt-Jardin.

Ensemble, nous allons poser les premières bases de la forêt-jardin de l’association, qui prendra vie sur la nouvelle parcelle de l’Entonnoir au Jardin Ressource.

Au programme

Présentation de projet paysager et la stratégie pour gérer l’eau dans une forêt-jardin.

Préparer le sol pour accueillir les plantations du printemps (apports de fumier)

Découvrir et expérimenter des techniques pour économiser l’eau et la retenir sur place (mise en place d’une haie sèche, paillage avec laine de mouton et broyat)

Un temps convivial d’expérimentation collective grandeur nature.

Rejoignez-nous pour ce moment de partage où chaque coup de main contribue à faire naître un nouvel écosystème nourricier.

Prévoyez vos vêtements de chantier et vos bottes .

Les Taupins Jardin Ressource Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 50 20 31 17 asso@leparc.org

