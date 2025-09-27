Chantier participatif Nieul
Chantier participatif Nieul samedi 27 septembre 2025.
Chantier participatif
Nieul Haute-Vienne
Dans le marais de Nieul, le Conservatoire a creusé des mares. De nombreux petits saules ont poussé sur les bordures refermant fortement le milieu. L’objectif est de les tailler pour équilibrer ombre et lumière. Lieu de RDV donné à l’inscription. .
Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 27 34 70 v.blot@cen-na.org
