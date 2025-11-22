Chantier participatif Maison Lacaze Orion

Chantier participatif

Maison Lacaze 11 route de Lasbordes Orion Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-22

Pour les personnes désireuses de mettre la main à la pâte, Lacaze aux sottises propose un chantier participatif par mois. Bricoler, peindre, jardiner, cuisiner… tout en expérimentant et en apprenant les uns des autres. Aucune compétence n’est requise, juste l’envie de partager. Aux côtés de l’équipe professionnelle qui sort des bureaux, les chantiers participatifs de la Maison Lacaze sont à chaque fois des moments de vivre ensemble !

Repas du midi offert. .

Maison Lacaze 11 route de Lasbordes Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 68 71 benevolat.lacazeauxsottises@gmail.com

