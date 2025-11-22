Chantier participatif Maison Lacaze Orion
Chantier participatif Maison Lacaze Orion samedi 22 novembre 2025.
Chantier participatif
Maison Lacaze 11 route de Lasbordes Orion Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Pour les personnes désireuses de mettre la main à la pâte, Lacaze aux sottises propose un chantier participatif par mois. Bricoler, peindre, jardiner, cuisiner… tout en expérimentant et en apprenant les uns des autres. Aucune compétence n’est requise, juste l’envie de partager. Aux côtés de l’équipe professionnelle qui sort des bureaux, les chantiers participatifs de la Maison Lacaze sont à chaque fois des moments de vivre ensemble !
Repas du midi offert. .
Maison Lacaze 11 route de Lasbordes Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 68 71 benevolat.lacazeauxsottises@gmail.com
