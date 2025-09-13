Chantier participatif pierre sèche Léotoing

Chantier participatif pierre sèche Léotoing samedi 13 septembre 2025.

Chantier participatif pierre sèche

le bourg Léotoing Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Encore 2 journées avec le murailler Cristian Omelhier pour continuer les chantiers de mai et juin en vue de planter la petite vigne ‘vinis vinifera à partir de toutes les boutures que vous pourrez préparer…

.

le bourg Léotoing 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 60 88 00 association@terrasses-leotoing.org

English :

Another 2 days with the mason Cristian Omelhier to continue the work of May and June in order to plant the small vine ?vinis vinifera » from all the cuttings that you can prepare?

German :

Noch zwei weitere Tage mit dem Mauerbauer Cristian Omelhier, um die Arbeit im Mai und Juni fortzusetzen, um die kleine Weinrebe ?vinis vinifera’ aus allen Stecklingen zu pflanzen, die Sie vorbereiten können?

Italiano :

Altri 2 giorni con il muratore Cristian Omelhier per continuare il lavoro di maggio e giugno per piantare la piccola vite « vinis vinifera » da tutte le talee che si possono preparare?

Espanol :

Otros 2 días con el albañil Cristian Omelhier para continuar el trabajo de mayo y junio para plantar la pequeña vid « vinis vinifera » de todos los esquejes se puede preparar?

L’événement Chantier participatif pierre sèche Léotoing a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne