Chantier participatif plantation d’arbres Trouillet Laussou

Chantier participatif plantation d’arbres

Trouillet 1031 route d'Envals Laussou Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

La Ferme des Monflanquines a besoin de vous pour une grande opération de plantation de 3000 arbres, venez mettre les mains dans la terre dans une ambiance conviviale !

Petit déjeuner, déjeuner et dîner offerts à tous les volontaires.

Prévoir selon la météo, vêtements chauds, imperméable, bottes…

+33 6 30 09 49 02

English : Chantier participatif plantation d’arbres

The Monflanquines Farm needs your help for a major operation to plant 3,000 trees. Come and get your hands dirty in a friendly atmosphere!

Breakfast, lunch and dinner offered to all volunteers.

Weather permitting, please bring warm clothing, raincoat, boots…

