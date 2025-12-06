Chantier participatif plantation d’arbres Trouillet Laussou
Chantier participatif plantation d'arbres Trouillet Laussou samedi 6 décembre 2025.
Chantier participatif plantation d’arbres
Trouillet 1031 route d’Envals Laussou Lot-et-Garonne
Prévoir selon la météo, vêtements chauds, imperméable, bottes…
La Ferme des Monflanquines a besoin de vous pour une grande opération de plantation de 3000 arbres, venez mettre les mains dans la terre dans une ambiance conviviale !
Petit déjeuner, déjeuner et dîner offerts à tous les volontaires.
Prévoir selon la météo, vêtements chauds, imperméable, bottes, bonnet, gants.
Emmenez votre fourche bêche si vous en avez une. .
Trouillet 1031 route d’Envals Laussou 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 09 49 02
English : Chantier participatif plantation d’arbres
The Monflanquines Farm needs your help for a major operation to plant 3,000 trees. Come and get your hands dirty in a friendly atmosphere!
Breakfast, lunch and dinner offered to all volunteers.
Weather permitting, please bring warm clothing, raincoat, boots…
