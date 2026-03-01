Chantier participatif plantation de haie Le Blanc
Chantier participatif plantation de haie Le Blanc samedi 21 mars 2026.
Chantier participatif plantation de haie
La Cosse Le Blanc Indre
Début : Jeudi 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Vous souhaitez apprendre les bons gestes pour planter des arbres ?
Vous cherchez simplement une activité manuelle tout en passant un bon moment ?
Rejoignez-nous pour planter une haie champêtre !
Conseils et bonne humeur seront au rendez-vous, et vous apporterez un coup de pouce à un agriculteur du territoire, engagé pour le bocage depuis plusieurs années. .
La Cosse Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 m.debrach@parc-naturel-brenne.fr
English :
Would you like to learn how to plant trees?
Or simply looking for a fun, hands-on activity?
Join us to plant a country hedge!
