Chantier participatif plantation de haie Le Blanc

Chantier participatif plantation de haie

La Cosse Le Blanc Indre

Vous souhaitez apprendre les bons gestes pour planter des arbres ?

Vous cherchez simplement une activité manuelle tout en passant un bon moment ?

Rejoignez-nous pour planter une haie champêtre !

Conseils et bonne humeur seront au rendez-vous, et vous apporterez un coup de pouce à un agriculteur du territoire, engagé pour le bocage depuis plusieurs années. .

La Cosse Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 m.debrach@parc-naturel-brenne.fr

English :

Would you like to learn how to plant trees?

Or simply looking for a fun, hands-on activity?

Join us to plant a country hedge!

