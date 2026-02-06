Chantier participatif: Plantation de haies Ferme le Thieu Créon-d’Armagnac

Chantier participatif: Plantation de haies

Ferme le Thieu 7 route de Herré Créon-d’Armagnac Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

La ferme landaise le Thieu poursuit ses actions en faveur de l’environnement avec une plantation de 5km de haie qui s’échelonnera sur 2 ans.

Cette journée est ouverte à tous.

Si vous avez à disposition des gants, massettes, bêches, petites pelles, …, merci de les apporter.

La ferme landaise le Thieu poursuit ses actions en faveur de l’environnement avec une plantation de 5km de haie qui s’échelonnera sur 2 ans.

Cette journée est ouverte à toutes les personnes souhaitant donner un coup de main.

Si vous avez à disposition des gants, massettes, bêches, petites pelles, …, merci de les apporter.

Déroulé de la journée

– 9h à 9h30 accueil café et explications du chantier

– 9h30 à 12h30 début de chantier

– 12h30 à 13h30 repas partagé

– 13h30 à 16h30 poursuite du chantier

– 16h30 goûter et fin du chantier .

Ferme le Thieu 7 route de Herré Créon-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 93 30 60 oustal40@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chantier participatif: Plantation de haies

The Le Thieu farm in the Landes region is continuing its efforts to protect the environment by planting 5km of hedges over a 2-year period.

This day is open to all.

If you have gloves, sledgehammers, spades, shovels, etc., please bring them along.

L’événement Chantier participatif: Plantation de haies Créon-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Landes d’Armagnac