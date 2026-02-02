Chantier participatif Plantation de haies Lathus-Saint-Rémy

Chantier participatif Plantation de haies

27 Route du Dorat Lathus-Saint-Rémy Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Chantier participatif de plantation de haies.

Ouvert à tous.

Prévoir le nécessaire (pelles, bèches, bottes…). .

+33 5 49 91 71 56 cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

