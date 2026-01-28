Chantier participatif plantation de haies

Rue des Jaumes Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-24 2026-02-25

Chantiers participatifs de plantation de haies.

Ouvert à tous.

Prévoir le nécessaire (pelles, bèches, bottes…). .

Rue des Jaumes Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54 cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chantier participatif plantation de haies

L’événement Chantier participatif plantation de haies Montmorillon a été mis à jour le 2026-01-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne