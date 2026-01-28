Chantier participatif plantation de haies Montmorillon

Chantier participatif plantation de haies Montmorillon mardi 24 février 2026.

Rue des Jaumes Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-25

2026-02-24 2026-02-25

Chantiers participatifs de plantation de haies.
Ouvert à tous.
Prévoir le nécessaire (pelles, bèches, bottes…).   .

Rue des Jaumes Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54  cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

