Chantier participatif plantation de haies Montmorillon
Chantier participatif plantation de haies Montmorillon mardi 24 février 2026.
Chantier participatif plantation de haies
Rue des Jaumes Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-24 2026-02-25
Chantiers participatifs de plantation de haies.
Ouvert à tous.
Prévoir le nécessaire (pelles, bèches, bottes…). .
Rue des Jaumes Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54 cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chantier participatif plantation de haies
L’événement Chantier participatif plantation de haies Montmorillon a été mis à jour le 2026-01-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne