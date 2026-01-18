Chantier participatif Ferme Les P’tites Mains pour demain Saint-Auvent

Chantier participatif

Ferme Les P'tites Mains pour demain
9 Chez Moutaud
Saint-Auvent
Haute-Vienne

2026-01-31

2026-01-31

2026-01-31

Lors de la grande semaine Plantons l’avenir!, participez à un chantier participatif en collaboration avec l’association Prom’Haies et SABV. Venez aider à la plantation de 150m de haies double à la ferme pédagogique Les P’tites Mains pour Demain.

Révoyez une tennue adaptée à la météo, un repas sera partagé et des boissons offertes à la ferme. .

Ferme Les P’tites Mains pour demain 9 Chez Moutaud Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 94 17 93 sandra.leboutet@gmail.com

