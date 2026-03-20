Chantier participatif

Saint Géry-Vers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Avec l’accord du propriétaire, reconstruction de murets sur le chemin qui mène au viaduc (pas d’action sur le viaduc lui-même car site archéologique)

Nous dégagerons la végétation et les pierres avant de remonter ces murets existants mais effondrés (avec les conseils de référents)

Pas de formation particulière requise (hormis bonne humeur et convivialité!), venir avec gants, chapeau, et matériel de jardinage si vous en disposez (coupe-branches, sécateurs, seaux, pioches, pelles, brouette, brosses,…).

Le chantier se trouve à 200 m en montant vers le Mas de Saboth et Cours.

Avec l’accord du propriétaire, reconstruction de murets sur le chemin qui mène au viaduc (pas d’action sur le viaduc lui-même car site archéologique)

Nous dégagerons la végétation et les pierres avant de remonter ces murets existants mais effondrés (avec les conseils de référents)

Pas de formation particulière requise (hormis bonne humeur et convivialité!), venir avec gants, chapeau, et matériel de jardinage si vous en disposez (coupe-branches, sécateurs, seaux, pioches, pelles, brouette, brosses,…).

Le chantier se trouve à 200 m en montant vers le Mas de Saboth et Cours.

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Saint Géry-Vers 46090 Lot Occitanie s.antignac@wanadoo.fr

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English :

With the owner?s agreement, reconstruction of low walls on the path leading to the viaduct (no action on the viaduct itself as this is an archaeological site)

We will clear the vegetation and stones before reassembling these existing but collapsed low walls (with the advice of referents)

No special training required (apart from good humor and conviviality!), just bring gloves, hat and gardening equipment if you have it (branch cutters, secateurs, buckets, picks, shovels, wheelbarrow, brushes, etc.).

The work site is 200 m up the hill towards Mas de Saboth et Cours.

L’événement Chantier participatif Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cahors Vallée du Lot