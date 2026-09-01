Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Chantier participatif

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

La Fédération de pêche des Deux-Sèvres organise un chantier participatif le samedi 26 septembre, de 9 h à 17 h, pour découvrir la rivière Le Gâteau tout en permettant de créer des zones d’habitats pour la truite. Au programme : présentation du cours d’eau et de ses enjeux, transport et dépôt de matériaux et mise en place d’habitats pour la truite fario. Le rendez-vous est donné au pont de la laiterie de Saint-Loup-Lamairé. Repas offert le midi. Inscriptions obligatoires auprès de la Fédération de pêche : 05 49 09 23 33 ou contact@peche79.fr .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 23 33 contact@peche79.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chantier participatif

L’événement Chantier participatif Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-09-11 par CC Airvaudais Val du Thouet