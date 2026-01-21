Chantier participatif sur la pelouse de rizes Moncla
Moncla Pyrénées-Atlantiques
Participez à un chantier d’entretien sur la pelouse de Rizes.
Au programme coupe de petits ligneux et de ronces, mise en tas en haie sèche.
Inscription obligatoire. Lieu de RDV donné à l’inscription.
Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo, des gants et si possible un sécateur.
Pique-nique partagé après le chantier. .
Moncla 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 39 42 06 a.beylacq@cen-na.org
