Chantier participatif sur la pelouse de rizes Moncla

Participez à un chantier d’entretien sur la pelouse de Rizes.

Au programme coupe de petits ligneux et de ronces, mise en tas en haie sèche.

Inscription obligatoire. Lieu de RDV donné à l’inscription.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo, des gants et si possible un sécateur.

Pique-nique partagé après le chantier. .

Moncla 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 39 42 06 a.beylacq@cen-na.org

