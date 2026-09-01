Chantier participatif sur les pelouses calcaires aux Carrières de La Lie Route des Pérelles La Roche-Vineuse
samedi 24 octobre 2026 · Route des Pérelles · La Roche-Vineuse
Informations pratiques
La Roche-Vineuse
Chantier participatif sur les pelouses calcaires aux Carrières de La Lie
Route des Pérelles Carrières de La Lie La Roche-Vineuse Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-11-21 16:45:00
Date(s) :
2026-10-24
Venez nous rejoindre sur les pelouses calcaires parsemées au printemps d’orchidées. .
Route des Pérelles Carrières de La Lie La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 38 00 92 carrieres.lalie@laposte.net
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English : Chantier participatif sur les pelouses calcaires aux Carrières de La Lie
L’événement Chantier participatif sur les pelouses calcaires aux Carrières de La Lie La Roche-Vineuse a été mis à jour le 2026-09-01 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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