Chantier participatif sur les pelouses calcaires aux Carrières de La Lie Route des Pérelles La Roche-Vineuse

samedi 24 octobre 2026 · Route des Pérelles · La Roche-Vineuse

Informations pratiques

La Roche-Vineuse

Chantier participatif sur les pelouses calcaires aux Carrières de La Lie

Route des Pérelles Carrières de La Lie La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-11-21 16:45:00

Date(s) :

2026-10-24

Venez nous rejoindre sur les pelouses calcaires parsemées au printemps d’orchidées. .

Route des Pérelles Carrières de La Lie La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 38 00 92 carrieres.lalie@laposte.net

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English : Chantier participatif sur les pelouses calcaires aux Carrières de La Lie

L’événement Chantier participatif sur les pelouses calcaires aux Carrières de La Lie La Roche-Vineuse a été mis à jour le 2026-09-01 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)