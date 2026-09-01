UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Roche-Vineuse

Chantier participatif sur les pelouses calcaires aux Carrières de La Lie Route des Pérelles La Roche-Vineuse

samedi 24 octobre 2026 · Route des Pérelles · La Roche-Vineuse

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Route des Pérelles
Adresse
Carrières de La Lie
Ville
71960 La Roche-Vineuse
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

La Roche-Vineuse

Chantier participatif sur les pelouses calcaires aux Carrières de La Lie

Route des Pérelles Carrières de La Lie La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-11-21 16:45:00

Date(s) :
2026-10-24

Venez nous rejoindre sur les pelouses calcaires parsemées au printemps d’orchidées.   .

Route des Pérelles Carrières de La Lie La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 38 00 92  carrieres.lalie@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chantier participatif sur les pelouses calcaires aux Carrières de La Lie

L’événement Chantier participatif sur les pelouses calcaires aux Carrières de La Lie La Roche-Vineuse a été mis à jour le 2026-09-01 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

À voir aussi à La Roche-Vineuse (Saône-et-Loire)