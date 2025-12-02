Chantier Participatif Tourbière de Coissac Lestards

Chantier Participatif Tourbière de Coissac

Coissac Lestards Corrèze

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

2025-12-02

Accolée à l’étang de Coissac, cette petite tourbière de moins de 2000 m² en contexte quasiment forestier est en proie à la colonisation ligneuse (Bourdaine principalement). Pour empêcher sa fermeture rapide, une intervention est nécessaire.

Les rameaux de Bourdaine étant jeunes et peu épais et la quiétude du site souhaitant être préservée, seul du matériel non thermique sera employé. Mais toute huile de coude volontaire sera véritablement appréciée.

Un goûter viendra clôturer ce chantier, histoire de reprendre quelques forces !

Inscription obligatoire Olivier Rascle 05 55 03 09 09.

Gratuit , le lieu de rendez-vous sera donné à l’inscription.

Prévoyez des vêtements adaptés à la météo et outils non thermiques (petits et gros sécateurs, scie, machette,…)

Goûter offert en fin de chantier. .

Coissac Lestards 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 09 09

German : Chantier Participatif Tourbière de Coissac

Espanol : Chantier Participatif Tourbière de Coissac

