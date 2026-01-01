Chantier participatif Valencisse
Chantier participatif Valencisse samedi 31 janvier 2026.
Chantier participatif
Valencisse Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 14:30:00
fin : 2026-01-31 16:30:00
Date(s) :
2026-01-31
Accompagné par un gestionnaire, votre mission sera de faciliter la traversée des amphibiens pour le printemps. Réservation conseillée
Valencisse 41190 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
English :
Accompanied by a manager, your mission will be to help the amphibians cross the river in time for spring. Reservation recommended
L’événement Chantier participatif Valencisse a été mis à jour le 2026-01-07 par Conseil Départemental 41