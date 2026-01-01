Chantier participatif

Valencisse Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-01-31 14:30:00

2026-01-31 16:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Accompagné par un gestionnaire, votre mission sera de faciliter la traversée des amphibiens pour le printemps. Réservation conseillée

Valencisse 41190 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

English :

Accompanied by a manager, your mission will be to help the amphibians cross the river in time for spring. Reservation recommended

