Chantier participatif, visite, film éco-construction et table ronde, avec Maisons Paysannes de la Sarthe, Tiers-lieu Dix Formes, Saint-Paul-le-Gaultier

Informations pratiques

Chantier participatif, visite, film éco-construction et table ronde, avec Maisons Paysannes de la Sarthe Samedi 19 septembre, 09h00 Tiers-lieu Dix Formes Sarthe

Adhésion à prix libre à l’association, prix libre pour le visionnage du film. Pour le chantier : prévoir des vêtements salissants, possibilité de passer pour une découverte sans rester toute la journée. Repas partagé le midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Programme

– 9h-15h : Chantier participatif (enduit correcteur thermique terre-paille et décompactage de fibre de chanvre) dans le cadre de la restauration de notre Grange à Spectacles

– 12h : repas partagé

– 15h : Visite du lieu avec Maisons Paysannes

– 17h : projection du film « Brocéliande, le pays des paillourtes » : https://www.cinemutins.com/films/1963-broceliande-le-pays-des-paillourtes

+ table ronde avec son réalisateur Nicolas Straseele, Maisons Paysannes et Dix Formes : « Construire écologique, valoriser le patrimoine : même combat ? »

– En continu : buvette bio&locale et stand de Maisons Paysannes

Infos pratiques :

Adresse : 1 la Provostière à St-Paul-le-Gaultier

Adhésion obligatoire à l’association Dix Formes (à prix libre)

Dix Formes est un jeune tiers lieu culturel des confins sarthois

Tiers-lieu Dix Formes 1 la provostière 72130 Saint-Paul-le-Gaultier 72130 Sarthe Pays de la Loire 0695012956 https://www.helloasso.com/associations/dix-formes-a-la-provostiere [{« type »: « phone », « value »: « 0695012956 »}] [{« link »: « https://www.cinemutins.com/films/1963-broceliande-le-pays-des-paillourtes »}] Dix Formes est un jeu tiers-lieu culturel des confins sarthois. Nous restaurons ce corps de ferme en ruines à notre arrivée, avec des techniques anciennes et écologiques, pour en faire un lieu de culture, d’émerveillement et de rencontre. Parking sur place, possibilité d’organiser du covoiturage par téléphone

Programme

© Dix Formes