Chantier pierre sèche au Cap de la Chèvre, Porzh an Dour, Saint-Hernot

Informations pratiques

Chantier pierre sèche au Cap de la Chèvre 19 et 20 septembre Porzh an Dour Finistère

Réservation conseillée pour le chantier : eva.maignen@bretagne.bzh

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

On les voit sans les voir… Et pourtant, depuis des siècles, des murets dessinent les paysages ruraux, construits avec les pierres qu’on retirait des champs pour les cultiver. Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux ont disparu ; ils participent pourtant pleinement à l’équilibre écologique et à l’esthétique de notre cadre de vie.

Durant le week-end, un chantier participatif co-organisé par Tiez Breiz, la Région Bretagne, le Parc Naturel Régional d’Armorique et la communauté de communes de Crozon permettra à tous ceux qui le souhaitent de s’initier à la maçonnerie de pierre sèche tout en contribuant à la restauration d’anciens murets agricoles.

Porzh an Dour Porzh an Dour 29160 Crozon Saint-Hernot 29160 Finistère Bretagne Accès par le parking Saint-Hernot

On les voit sans les voir… Et pourtant, depuis des siècles, des murets dessinent les paysages ruraux, construits avec les pierres qu’on retirait des champs pour les cultiver.

©Region Bretagne, Inventaire du patrimoine