Chantier plantations de Haies

Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

Gratuit

Samedi 2026-03-07

2026-03-08

2026-03-07

Participez à l'amélioration du cadre de vie autour du lac de Madine !

A vos pelles ! Rendez-vous samedi 7 et dimanche 8 mars, pour un chantier de plantation participatif au lac de Madine.

Réalisé en partenariat avec l'association HAIES, ce chantier consiste en la plantation de 55 arbres haute tige afin de créer un alignement sur une partie du sentier du tour du lac.Tout public

Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 7 86 86 04 12

Help improve the environment around Lac de Madine!

Grab your shovels! Join us on Saturday, March 7 and Sunday, March 8, for a participatory planting project at Lac de Madine.

Carried out in partnership with the HAIES association, this project involves planting 55 tall trees to create an alignment along part of the path around the lake.

