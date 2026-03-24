Chantier restauration de la mare de l’école à Saint-Rémy-en-Bouzemont Rue d’Enfer Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson

Chantier restauration de la mare de l’école à Saint-Rémy-en-Bouzemont

Rue d’Enfer Groupe Scolaire du Bocage Champenois Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Dans le cadre du programme de sorties trames vertes et bleues de la Région Grand Est, venez aider à restaurer la mare de l’école de Saint-Rémy-en-Bouzemont (51) . Sur réservation. Gratuit.Tout public

Dans le cadre du programme de sorties trames vertes et bleues de la Région Grand Est, venez aider à restaurer la mare de l’école de Saint-Rémy-en-Bouzemont (51) avec les bénévoles du groupe local LPO Triangle et Der. Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la météo ; des gants et quelques outils de jardinage pourront être utiles. Sur réservation. Gratuit. .

Rue d’Enfer Groupe Scolaire du Bocage Champenois Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

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English : Chantier restauration de la mare de l’école à Saint-Rémy-en-Bouzemont

Come and help restore the school pond at Saint-Rémy-en-Bouzemont (51) as part of the Grand Est Region’s green and blue network program. Reservations required. Free admission.

L’événement Chantier restauration de la mare de l’école à Saint-Rémy-en-Bouzemont Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne